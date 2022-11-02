أردوغان: تطور العلاقات مع مصر سيعزز من طاقات تركيا الاقتصادية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تطوير علاقات أنقرة مع القاهرة سيعزز من طاقات تركيا الاقتصادية.



وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إنه سيجري زيارة إلى ليبيا وربما سيقوم بجولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا.



وأضاف "سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد بلادنا بشكل إيجابي بأقرب وقت".



وحول مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال "مسار انضمام السويد لحلف الناتو سيتبلور بحسب الجدول الزمني للبرلمان التركي والخطوات التي ستتخذها حيال مكافحة الإرهاب ستحدد موقفنا".



وبشأن العلاقات التركية الإسرائيلية، صرح أردوغان قائلا "سنعقد لقاءنا الأول مع نتنياهو وأتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمرحلة أفضل في العلاقات بين البلدين".



وخلال الفترة ما بين 17 ـ 19 يوليو الجاري، زار الرئيس أردوغان السعودية وقطر والإمارات، في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه في مايوالماضي لفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات.