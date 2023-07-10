جمهورية التشيك تعتزم شراء 77 دبابة ليوبارد ألمانية

تعتزم جمهورية التشيك شراء 77 دبابة قتال رئيسية طراز ليوبارد، النسخة الحديثة "2 إيه 8" من ألمانيا، وذلك وفقا لما أعلنته وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوشوفا، خلال زيارة نظيرها الألماني بوريس بيستوريوس إلى براغ اليوم الجمعة.

وأكد بيستوريوس أن هذه خطوة جيدة للغاية ومهمة جدا، مشيرا إلى إننا "نشعر بسعادة غامرة لذلك لأنه يزيد من قابلية التشغيل البيني والقدرة على العمل المشترك معا".

وقال إنه تم بالفعل التوقيع على اتفاق إطاري مبدئي، منوها بأن دولا أخرى قد تنضم أيضا، ولكنه قال إن التفاصيل لا تزال قيد التفاوض.

وأضاف بيستوريوس: "إذا انضمت المزيد من البلدان، لن يحول شيء بيننا وبين تحقيق النصر".

يشار إلى أن جمهورية التشيك تعد مؤيدا قويا لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا.

وتعليقا على مخاوف بولندا المجاورة الحالية بشأن نقل مرتزقة فاجنر الروس إلى بيلاروس، قال بيستوريوس: "عندما يحتاج أصدقاؤنا البولنديون إلى الدعم، إذا تحولت الأمور من سيئ إلى أسوأ، سيحصلون عليه حينذاك".