تونس تلجأ للقطع الدوري للكهرباء مع بلوغ الاستهلاك ذروة قياسية بسبب الحر الشديد

قالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم الجمعة، إنها اضطرت للجوء إلى القطع الدوري للكهرباء لمجابهة ذروات الاستهلاك ،والطلب المتزايد في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.



وقالت الشركة إنها اضطرت للقطع الدوري للتيار عن بعض المناطق بغرض تخفيف الأحمال على الشبكة وتفادي اضطرابات كبرى في الكهرباء.



وتواجه تونس موجة حر شديدة في يوليو الجاري، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدلات الاعتيادية بنحو 10 درجات، لتتجاوز 45 درجة، في حوالي نصف ولايات البلاد.



وتسبب الحر في انقطاعات متكررة للكهرباء مع تضرر كابلات ومحولات كهربائية.



وأفادت الشركة في بيان لها اليوم بأنها سجلت بالفعل ذروة قياسية جديدة للاستهلاك، أمس الخميس، في حدود الساعة الواحدة ظهرا، بلغت 4825 ميجاواط.



وأرجعت تزايد الطلب على الكهرباء إلى الاستخدام المكثف لأجهزة التبريد.



وغالبا ما تعاني تونس من ارتفاع في عجز الطاقة وكانت أعلنت قبل اشهر عن خطط لمشروعات طاقة من بينها مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل عام 2027 وانتاج 50% من الكهرباء من الطاقات المتجددة.