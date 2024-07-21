استشاري صحة نفسية: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الأزواج

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن 14% من النساء المتزوجات في مصر تزوجن وهن دون سن الـ15 عامًا، بحسب المسح السكاني.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن الزواج المبكر وختان الإناث؛ لا يزالان يمارسان في مصر بشكل «مستتر»، إضافة إلى التمييز في أنماط التنشئة الاجتماعية والعمل في سن مبكرة.

واعتبر أن جميع هذه الممارسات «عنفا ضد المرأة»، مضيفا أنها تولد تراكمات تجعل المرأة المصرية مشبعة بالعنف منذ الصغر.

وكشف عن أن «30% من النساء المتزوجات في مصر يقمن بضرب أزواجهن»، مستندًا في ذلك إلى إحصائيات «المركز القومي للعلوم الاجتماعية والجنائية».

وتابع أن «المرأة المصرية هي الأولى عالميا في ضرب الأزواج من واقع المحاضر في أقسام الشرطة والتقارير الطبية في المستشفيات والقضايا المرفوعة أمام المحاكم»، عازيا هذه الظاهرة إلى أن غرس العنف في مراحل الطفولة المبكرة يؤدي إلى نشأة شخصية عنيفة.