علق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، على انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن ترامب قوله بعد دقائق من إعلان بايدن انسحابه، إن هزيمة كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي والمرشحة الرئاسية المحتملة خلفًا بابدين ستكون أسهل من هزيمة بايدن.

وأضاف ترامب أن بايدن أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن اليوم الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل، ويشير إلى أنه سيركز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة «إكس»: «بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.