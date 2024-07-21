أردوغان: تركيا مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص إذا لزم الأمر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن أنقرة مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص «إذا لزم الأمر».

وعلق على مساعي اليونان لإنشاء قاعدة بحرية في قبرص، قائلًا: «إذا لزم الأمر فسنبني قاعدة بحرية في الشمال فلدينا بحر أيضا»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وأشار إلى أن بلاده لا ترى أنه من الممكن بدء عملية مفاوضات جديدة في قبرص، دون إنشاء معادلة يجلس فيها الطرفان (التركي والرومي) على الطاولة على قدم المساواة.

ونوه أن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، عليه إلزام وزير دفاعه نيكوس ديندياس حدوده، بعدما وصف تركيا بـ«المحتل» لجزيرة قبرص

وشدد على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها زيادة التوترات في قبرص، قائلًا إن «الشراكة في المجازر التي ترتكبها إسرائيل (بغزة) لا تصب في مصلحة القبارصة الروم ولا اليونان».

وأعرب عن أمله في أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اعتبار الاحتلال الإسرائيلي «غير شرعي»، والقرارات المتخذة قبله ولم تنفذها إسرائيل، إلى صحوة لدى المجتمع الدولي.



