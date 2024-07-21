مركز البحوث الزراعية يتابع الحقول الإرشادية والمحاصيل الصيفية والمراكز الإرشادية بالغربية

تفقد فريق من قيادات مركز البحوث الزراعية مكون من الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد جاد وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية وعضو اللجنة الإعلامية بالمركز، برفقة الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، والدكتور فتح الله حسن مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، المراكز الإرشادية الزراعية بمحافظة الغربية ومتابعة الأنشطة الإرشادية بها، والوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين.

وأجرى الفريق البحثي مناقشات مستفيضة مع المزارعين والاستماع إلى مشكلاتهم ومناقشة الحلول الممكنة للتغلب على هذه المشكلات في وجود المسئولين التنفيذين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، كما تضمن اللقاء سبل النهوض بالإنتاج الزراعي كما وكيفا، وضرورة تعاون المزارعين مع خبراء مركز البحوث الزراعية والاستفادة من التوصيات الفنية التي يتم تقديمها لهم لتحسين مستوى الإنتاج في شتى مجالات العمل الزراعي، وحثهم على المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية في ظل الموجة الحارة التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب اتباع التوصيات اللازمة للتقليل من الآثار السلبية لهذه الموجة علي المحاصيل الزراعية وفقا لنوع المحصول والصنف المنزرع، وضرورة الاكتشاف المبكر لأي إصابات حشرية أو مرضية والمكافحة المبكرة لها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي سياق متصل، تفقد الفريق البحثي بعض المحاصيل المنزرعة والحقول الإرشادية لبعض الأصناف عالية الإنتاجية خاصة لمحصولي الأرز وفول الصويا، وتم الاستماع لمزارعي هذه الحقول والتوصية بضرورة الاستمرار في اتباع الممارسات الزراعية الجيدة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة من هذه الأصناف.

كما تم تفقد بعض الحقول التي تستخدم الأساليب الحديثة في الري، ومناقشة المزارع حول الآثار الإيجابية التي نتجت عن استخدام هذه الأساليب في الزراعة خاصة ما يتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل كمية المياه المستخدمة وكذلك تقليل استهلاك الطاقة والأسمدة والعمالة الزراعية.

وفي نهاية الزيارة تم التأكيد على ضرورة نقل هذه النماذج الناجحة إلى غيرهم من المزارعين حتى يتمكنوا من تحسين مستوى إنتاجهم وزيادة دخولهم وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.

شارك في هذه الزيارة التفقدية الدكتورة إيمان مصطفى منسق المحافظة، والمهندس فخري باز مدير الإرشاد الزراعي بالمحافظة، وعدد من المهندسين الزراعيين بالمحافظة وبعض الباحثين أعضاء الفرق البحثية الإرشادية، بالإضافة إلى بعض قيادات المزارعين بالمحافظة.