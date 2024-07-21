 رئيس العمليات البحرية بكوريا الجنوبية يزور قطر والسعودية لمناقشة التعاون العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس العمليات البحرية بكوريا الجنوبية يزور قطر والسعودية لمناقشة التعاون العسكري

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 7:58 ص

قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن رئيس العمليات البحرية الأدميرال يانج يونج-مو يزور قطر والسعودية خلال الفترة من 21 إلى 26 من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يجري "يانج" خلال زيارته اجتماعات مع كل من رئيس أركان القوات المسلحة القطرية وقائد القوات البحرية القطرية ومع قائد القوات البحرية السعودية لمناقشة سبل تنشيط التبادل والتعاون العسكري بين القوات البحرية بين كوريا وقطر، وبينها والسعودية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس العمليات البحرية لكوريا الجنوبية كل من قطر والسعودية.


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