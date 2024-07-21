انطلاق مبادرة أبطال 2030 لدعم تنشئة الأطفال وتنمية المراهقين بدمياط

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط، مبادرة عن انطلاق مبادرة «أبطال 2030»، وذلك على مستوى محافظة دمياط، وبالتعاون مع لجان حماية الطفولة بديوان محافظة دمياط، ومديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم، ومكتبات مصر العامة، والمكتبة المتنقلة، والعديد من الجهات على مستوى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة مروة صالح، مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية ومدير المشروع، أن المبادرة تهدف إلى تنمية الأطفال والمراهقين، من سن 8 إلى 12 عامًا، وتوعيتهم بأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز الأخلاق والسلوكيات السليمة، واستغلال الطاقة والحماس عند الفئة العمرية المستهدفة، من أجل صحة عقلية وجسدية أفضل، بالإضافة إلى تعديل العادات الغذائية الضارة للمراهقين، وذلك نتيجة لمعدلات السمنة الملحوظة من خلال فحص السمنة والأنيميا، والتقزم داخل مدارس المحافظة.

وأضافت "صالح"، أن المبادرة تستهدف غرس مفاهيم بناء الشخصية، وحسن استغلال الوقت والموارد، وتقليل معدل استخدام الشاشات عن طريق التشجيع على ممارسة الهوايات وتنمية المهارات بالتعاون مع الجهات المعاونة، وذلك بالإضافة إلى توعية الآباء والأمهات بأساسيات التربية الإيجابية المتوازنة، وتمتد خطة عمل المبادرة على مرحلتين طوال العام، تستهدف فيهم الأطفال والمراهقين من خلال ندوات توعية بالمساجد، والمدارس ودور التحفيظ، ونوادي الشباب على مستوى المحافظة، وذلك ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تأتي على رأسها تعزيز الخصائص السكانية للمواطنين وتدعيم النشأ، وتحت رعاية الدكتور محافظ دمياط، وإشراف الدكتورة جيهان الديب، وكيل مديرية الصحة.