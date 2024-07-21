الفلبين: سنزود سفينتنا في بحر الصين الجنوبي بإمدادات دون مساعدة أمريكا

قال مسئولون أمنيون في مانيلا، الأحد، إن الفلبين ستُعيد إمداد سفينة تابعة للبحرية راسية في بحر الصين الجنوبي بالطعام والمؤن بنفسها على الرغم من عرض الولايات المتحدة للمساعدة.

وذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الجمعة، أن الولايات المتحدة «ستفعل ما يلزم» لضمان تمكن حليفتها، المرتبطة معها بمعاهدة دفاع، من إعادة تزويد السفينة «سييرا مادري» في منطقة «سكند توماس شول» بالإمدادات.

وعمدت مانيلا إلى إرساء السفينة التابعة للبحرية على الشاطئ في عام 1999 لتعزيز مطالباتها في المياه المتنازع عليها، لتبقى السفينة في موقعها منذ ذلك الحين مع عدد قليل من البحارة.

وقال إدواردو أنو، نظير سوليفان في الفلبين، اليوم الأحد إن إعادة الإمداد ستظل «عملية فلبينية خالصة».

وأضاف في بيان «ليست هناك حاجة في هذا الوقت لأي مشاركة مباشرة للقوات الأمريكية في مهمة إعادة الإمداد»، ومع ذلك فإن الفلبين تثمن الدعم الأمريكي.

وذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق، أن الفلبين رفضت عروضاً من الولايات المتحدة لدعم عملياتها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني، في بيان منفصل الأحد، إن الفلبين «ستستنفد كل السبل قبل أن تسعى إلى تدخل أجنبي في مهام إعادة الإمداد الخاصة بها».

وتلتزم مانيلا وواشنطن بمعاهدة دفاع مشترك منذ عام 1951.

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريباً، وهو ما يتداخل مع مطالبات للفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.