 اتحاد اليد: لم يصلنا شكاوي بشأن محمد عدلان من الأهلي والزمالك  - بوابة الشروق
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اتحاد اليد: لم يصلنا شكاوي بشأن محمد عدلان من الأهلي والزمالك 

علي البحيري
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 12:09 ص

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أنه لم يصل أي شكاوي من الأهلي والزمالك بشأن صفقة التعاقد مع محمد عدلان لاعب طلائع الجيش لكرة اليد.

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "لا بد من أن امتلك الأوراق والمستندات الكاملة من الناديين للفصل في القضية".

وأضاف عمرو صلاح: "الأهلي والزمالك أعلنوا عن ضم عدلان ولن نحتكم لرغبة اللاعب، ولكن ننتظر وصول الشكاوي للإطلاع على كل الأوراق والفصل في الأمر".

واستطرد أمين صندوق اتحاد كرة اليد: "المنتخب الوطني أنهى تجهيزاته للسفر صباح اليوم الأحد إلى باريس، والجميع جاهز ونهدف للدخول في المربع الذهبي".

واختتم: "التجديد مع باستوري قبل الأولمبياد جاء بسبب المشاركة في كأس العالم بعد أربع أشهر تقريبًا ثم المشاركة في كأس القارات، ولن نسير بالقطعة".


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