النائب فخري الفقي: لا علاقة بتحريك أسعار الطاقة للحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا علاقة بتحريك أسعار الطاقة للحصول على الشريحة الثالثة من البرنامج، بقيمة 820 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، على قناة «الشمس»، مساء الأحد، أنّ الصندوق يمتدح مصر في إتمام المراجعة الثالثة، وتلبيتها لكل ما هو يتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر هي من وضعت هذا البرنامج، في حين أن الصندوق يراجع الإجراءات مرة كل ستة أشهر، موضحًا أن المراجعة المقبلة ستكون في شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن المراجعة تستغرق شهرا، وتتضمن مؤشرات أداء، موضحًا أنه لا تغيير بشأن المراجعة المقررة في 29 يوليو.

ونوه بأن الصندوق ليس لديه ملاحظات على مصر، مؤكدا أن المراجعات تمت على مستوى الخبراء، وانتهت بالموافقة، مع إصدار توصية مجلس الإدارة في واشنطن.

وفي وقت سابق من الأحد، صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية اليوم الأحد، بأن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 29 يوليو الحالي.

وقال المصدر إنّه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.