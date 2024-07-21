مسئولون بـ«الكهرباء»: انقطاع التيار مجددًا «وارد» نتيجة أعمال الصيانة أو الأعطال

٧ آلاف بلاغ سرقة وتعديات على التيار منذ إطلاق مبادرة الإبلاغ عن سرقة الكهرباء

بدأت شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، تنفيذ تعليمات وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، حتى منتصف سبتمبر المقبل الذى يتزامن مع انتهاء فصل الصيف.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تنسيقا مستمرا بين مسئولى وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعى اللازمة لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات لسد احتياجات المواطنين من التيار الكهربائى.

وأكد المصدر لـ«الشروق»، أن شركات التوزيع ستقوم خلال الفترة الحالية بإجراء صيانة شاملة للشبكة الكهربائية واستبدال المهمات المتهالكة بأخرى جديدة لرفع كفاءة الكابلات وسهولة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين، بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه ربما تشهد الفترة المقبلة أيضا وجود انقطاعات طفيفة فى بعض المناطق التى تشهد إطلاق مناورات من قبل التحكم للاطمئنان على صحة وسلامة التغذية الكهربائية ومدى كفاءتها، قائلا: «وارد حدوث أعطال فى منطقة أو صيانة فى منطقة معينة».

ونوه بأنه فى حالة حدوث انقطاع بعيدا عن الصيانة أو حدوث أعطال يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 121 أو التواصل عبر الموقع الإلكترونى والمنصة الالكترونية أو أرقام شركات توزيع الكهرباء.

على جانب آخر كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه منذ إطلاق حملة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والإبلاغ عن سارقى التيار الكهربائى والمخالفين لشروط التعاقد بمختلف المناطق؛ تم استقبال ٧ آلاف بلاغ عن سرقات التيار وتعديات مختلفة بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت على الفور بتحويل جميع البلاغات للشركات التابعة لها للتحقق من صحة المعلومة ومدى ارتكاب المخالفات، بخاصة أن ذلك يعتبر من وسائل إهدار الطاقة الكهربائية وضياع ملايين الجنيهات على الدولة.

وأوضح أن الهدف من إطلاق المبادرات الخاصة بالإبلاغ عن سرقات التيار يستهدف فى المقام الأول مساعدة شركات الكهرباء التصدى للمخالفين وإحكام السيطرة على أى مخالفات، يخاصة أنها تؤثر على جودة واستمرارية واستقرار الطاقة الكهربائية بمختلف المناطق مما يمثل أعباء إضافية على شركات التوزيع التسع بوجه خاص وقطاع الكهرباء بوجه عام.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة، إن الوزارة تتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائى عبر عدة طرق، أبرزها التعاون مع شرطة الكهرباء، للمرور على المناطق المختلفة، سواء التى تضم مشتركين أو غير مشتركين، فى ظل أن بعض المناطق عشوائية، ويلزم وجود أفراد من قوة الشرطة لإنفاذ القانون بها.

وأضاف حمزة، فى تصريحات صحفية، أن أعضاء الضبطية القضائية العاملون فى القطاعات التجارية لشركات التوزيع يمرون على مناطق متنوعة، وينجحون فى ضبط آلاف من وقائع السرقة سنويا، إلى جانب تركيب الشركات العدادات الكودية مسبقة الدفع للمبانى المخالفة، بما لا يقنن المبنى، بل يحسب استهلاك الكهرباء بشكل دقيق».

وأكد متحدث الكهرباء، الاهتمام بتركيب العدادات مسبقة الدفع، التى وصل عددها إلى ١٨ مليون عداد مسبق الدفع، خلال السنوات التسع الماضية، حتى منتصف العام الحالى ٢٠٢٤.

وتلقت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ٤.١ مليون طلب لتركيب عدادات كودية مسبقة الدفع، وتم تركيب ٣.٥ مليون عداد منها بالفعل، وجار استكمال الدراسات الفنية لـ٦٠٠ ألف طلب، تجرى مراجعتها وإجراء المقايسات الفنية الخاصة بها حاليًا.

كما أكد رؤساء قطاعات الكهرباء بالمحافظات، إنه لم يتم تخفيف أحمال الكهرباء عن قرى ومراكز ومدن المحافظات مرة أخرى، بخلاف الأعطال والإصلاحات العادية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء من جدول تخفيف الأحمال.

فيما عبر الأهالى بالمحافظات عن فرحتهم وسط حالة من الارتياح بين المواطنين لوقف قطع التيار الكهربائى.

وفى محافظة الشرقية، قال رئيس قطاع الكهرباء بقطاع جنوب الشرقية، صلاح بركات، إنه بداية من أمس، تم وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء عن قرى ومراكز محافظة الشرقية، بعد انتهاء جدول تخفيف الأحمال عقب توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح بركات، لـ«الشروق»، أن الشركة تعمل بكامل طاقتها، وأن جدول تخفيف الأحمال انتهت مدته، وأنه بداية من أمس وجرى إيقاف تخفيف الأحمال بصورة نهائية.

وعن شكوى بعض المواطنين بقرى محافظة الشرقية من انقطاع الكهرباء صباح أمس، شدد رئيس قطاع الكهرباء، على أن الانقطاع بتلك القرى يأتى بسبب إجراء بعض الإصلاحات والأعطال العادية، لكن جدول تخفيف الأحمال جرى الانتهاء منه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف خطة تخفيف الأحمال.

وقال مصدر مسئول بشركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، إنه تم إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، خلال فترة الصيف وفقا لقرار رئيس الحكومة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه تم إعداد خطة لتكثيف حمالات ضبط سارقى التيار الكهربائى بجميع الأحياء خاصة فى الأسواق العشوائية.

وفى محافظة البحيرة، عبر عدد من أهالى بعض القرى والنجوع عن فرحتهم بوقف خطة تخفيف تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء من أمس، بعد مدة من تخفيف الأحمال التى كانت فى أصعب أوقات موجة ارتفاع درجات الحرارة .

والتقت «الشروق»، بعدد من المواطنين للتعرف على آرائهم بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال. وقالت سناء محمد، موظفة من كفر الدوار، «قرار صائب من الحكومة بوقف خطة تخفيف الأحمال للحفاظ على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية ونعود مرة أخرى لتخزين الطعام من أجل التوفير بدل الشراء كل يوم بسعر خوفا من تلف الطعام» .

وقال محمد العوامى، مزارع من حوش عيسى، إننا سنتمكن من رى الأراضى الزراعية مرة أخرى بانتهاء مدة التخفيف التى كانت تؤثر على محطات الرفع بسبب قطع الكهرباء أو حدوث أعطال وكان ذلك يؤثر على الزراعة، والآن أصبحت المياه متوافرة للجميع بعودة الكهرباء وعدم القطع.

وأكد مصدر بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة البحيرة، فضل عدم ذكر أسمه، أن جميع المحطات من اليوم تعمل بكامل طاقتها وسيتم انتهاء مدة تخفيف الأحمال بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء بعدم تخفيف الأحمال، إلا فى حالة الظروف القهرية أعطال فنية أو أعمال صيانة.

وفى كفر الشيخ، عبر عدد من أهالى المحافظة عن سعادتهم بعد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية.

وقال على محمد، حداد: «نشعر بالارتياح بعد قرار وقف تخفيف الأحمال بالمحافظة وعدم انقطاع التيار الكهربائى بخاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة» .

شارك فى التغطية: محمد صلاح وهدى الساعاتى وحمادة عاشور وماهر عبد الصبور وفاطمة الديب ومحمد نصار وخميس البرعى