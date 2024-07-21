أوكرانيا: هناك قوات روسية جديدة في خاركيف

يراقب الجيش الأوكراني تعزيزات القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، مع تمركز وحدات جديدة في هلوبوكوي في منطقة خاركيف، حسبما أفاد نزار فولوشين، المتحدث باسم القوات الأوكرانية التي تدافع عن المنطقة، اليوم الأحد.

وقال فولوشين إنه من بين القوات، تم جلب قوة ضاربة من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي وأجزاء من فرقة مشاة مزودة ببنادق إلى المنطقة.

وبدأ الجيش الروسي عملية أكبر تستهدف خاركيف في بداية مايو.

ومع ذلك، لم يكن الهدف من الهجوم هو غزو المدينة، بل توسيع منطقة عازلة بين المواقع الأوكرانية والحدود الروسية القريبة.

وتهدف موسكو إلى وقف الغارات المدفعية الأوكرانية المستمرة على الأراضي الروسية.