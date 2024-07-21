بوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية

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تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد، برقيات التهاني بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وروسيا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، أكد بوتين أن روسيا مصممة على مواصلة دعمها الثابت لسورية في سعيها إلى الدفاع عن سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وضمان أمنها القومي واستقرارها.

وشدد بوتين على أن التنمية المستمرة للعلاقات الروسية السورية بأكملها تتفق تماماً ومصالح شعبي البلدين، وتتماشى على نهج تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: «إن الهيمنة التي نواجهها والحرب التي نعيشها لا مكان فيها للتنازل، والكلمة الفصل هي للثبات لا للتراجع والانهزام».

من جانبه، عبّر الأسد في برقيته باسمه وباسم الشعب السوري عن تهانيه القلبية لـ«شعب روسيا الصديق؛ الذي نسج مع الشعب السوري على مدى عقود روابط متينة أسست لثقة وفهم متبادلين، وخلقت تمازجاً بين المجتمعين وأثرت العلاقات الثنائية».

وقال الأسد إن «سياسات ومواقف روسيا أكدت على موقعها كقوة تسعى للخير والسلام وتستند للمبادئ والقيم واحترام سيادة الدول».

وتمنى الأسد لروسيا وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم وتحقيق الانتصارات، وللعلاقات التاريخية السورية الروسية نماءً مستمراً وازدهاراً دائماً.