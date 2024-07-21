البيت الفني للمسرح ينافس بـ6 عروض في المهرجان القومي للمسرح المصري

يشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ17، والذي يترأسه الفنان محمد رياض، وتحمل هذه الدورة اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ومن المقرر إقامته في الفترة من 30 يوليو الجاري وحتى 17 أغسطس المقبل.

واختار البيت الفني للمسرح المصري 6 عروض مسرحية لينافس بها في المهرجان وهي "مش روميو وجوليت" إنتاج المسرح القومي وإخراج عصام السيد، و"العيال فهمت" إنتاج المسرح الكوميدي وإخراج شادي سرور، و"أوبرا العتية" إنتاج مسرح الطليعة وإخراج هاني عفيفي، و"النقطة العميا" إنتاج مسرح الغد وإخراج أحمد فؤاد، و"السمسمية" إنتاج مسرح المواجهة والتجوال وإخراج سعيد سليمان، و"مرايا إليكترا" إنتاج مسرح الشباب وإخراج أيمن مصطفى.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية، تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض "رئيسا"، والفنان ياسر صادق "مديرا للمهرجان"، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم.