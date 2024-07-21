أسيوط: إزالة 11 تعديا على أراضي زراعية ومخالفات بناء

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ23 للإزالات التي يتم تنفيذها بالمراكز والمدن خلال الفترة من 6 : 26 يوليو الجاري، ضمن جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وكشف عن تنفيذ إزالة لـ11 تعديا بنطاق مراكز ديروط ومنفلوط وصدفا وحي شرق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإنفاذ القانون.

وأشار المحافظ، إلى أن حملات إزالة التعديات استهدفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة محمد عبدالغني رئيس المركز، ونفذت قرارات إزالة بقريتي العزية وجحدم التابعتين لمركز منفلوط، بالتعاون مع مركز شرطة منفلوط ومسئولي أملاك الدولة والتنظيم وحماية الأرضي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز، بتنفيذ إزالة فورية لسور بالبلوك الأبيض بطول 10 أمتار بارتفاع 3 أمتار تعد على خط التنظيم بقرية الدوير أمام نقطة الإطفاء، وإزالة تعد عبارة عن أعمدة خرسانية وطوب البلوك بمدينة صدفا عبارة عن حوض معمر القبلي خلف السنترال داخل الحيز العمراني، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الرابع العلوي خلف السنترال بمدينة صدفا، ومصادرة الخشب المستخدم في المخالفة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز، إزالة تعد على أرض زراعية بقرية صنبو على مساحة 90 مترا، وتعد على أرض زراعية على مساحة 85 مترا بقرية ببلاو.

وجرت إزالة مخالفتين بقريتي مسارة والمطاوعة بمركز ديروط في وجود قوة أمنية، وبمشاركة مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي، ومسئولي الإزالات بالمركز، وقيام الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة سيد عبدالجواد رئيس الحي بإزالة شدة خشبية في شارع الهلالي أمام الحماية المدنية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وتحويلهم للنيابة.