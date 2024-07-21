نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في حي شرق ببهتيم

شنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بحي شرق، تحت رئاسة اللواء أحمد أنور رئيس حي شرق ببهتيم، حملة للتصدي لظاهرة الإشغالات، واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمة والتي تخالف قوانين الإشغال العام.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات، وردع المخالفين، واتخاذ أقصى درجات الحزم، وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات.

وبدأت الحملة بطريق المرجوشي، مرورا بمنطقة سوق وميدان بهتيم، وشارع 23 يوليو التجاري، وتم رفع الإشغالات والتعديات والتاندات، والإعلانات غير مرخصة ولافتات الدعاية، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها، وذلك في إطار إلزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية، والإعلان مع حفظ حقوق الامتياز لأصحاب شركات الدعاية والإعلان القانونية.

وأكدت نائب محافظ القليوبية، أن الحملات مستمرة للقضاء على ظاهرة الإشغالات وإلزام الجميع بالقانون، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع المخالفات والتصدي لها بكل حزم، ولاسيما التعدي على أملاك الدولة.