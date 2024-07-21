الفرنسي فيلس يجرد الألماني زفيريف من لقب بطولة هامبورج للتنس

فشل الألماني ألكسندر زفيريف، في الحفاظ على لقبه كبطل لبطولة هامبورج المفتوحة للتنس وتلقى ضربة قوية قبل انطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بعدما خسر أمام الفرنسي آرثر فيلس 6/3 و3/6 و7/6 )7/1( في نهائي البطولة اليوم الأحد.

وحامت الشكوك حول مشاركة المصنف الأول في بطولة الملاعب الرملية، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال منافسات بطولة ويمبلدون العشبية، لكنه بدا في حالة بدنية جيدة لدى مشاركته في البطولة هذ الاسبوع، لكنه فشل في تحقيق الفوز في الشوط الفاصل.

وحقق فيلس /20 عاما/، المصنف الخامس، على ثاني لقب في مسيرته بعد ثلاث ساعات و33 دقيقة، ليحقق الفوز في أول نقطة حاسمة له بالمباراة.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس يوم الجمعة، حيث ستقام منافسات التنس في الملاعب الرملية في (رولان جاروس).

وكان زفيريف، صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية في عام 2021، قد أصر على المشاركة في بطولة هامبورج لتكون أفضل اعداد له للملاعب الرملية بعد موسم الملاعب العشبية، لكن سجله في النهائيات خذله مجددا بعدما خسر في الشوط الفاصل.