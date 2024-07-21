الهند: ميزانية مودي تحفز سوق السندات وترفع أسعار الأسهم مع تقليص العجز

أفادت تقارير بأن ميزانية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في 23 يوليو من المحتمل أن تزيد من التوقعات بصعود السوق في الهند، ما يوفر لوكالات تصنيف الائتمان مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية مزيدا من الأسباب لتحسين تصنيف ديون البلاد.

وكانت السندات قد ارتفعت في العامين الانتخابيين السابقين بعد إعلان الميزانيتين من جانب حكومتي مودي بسبب وجود مؤشرات على الحنكة في إدارة الشئون المالية وتفاؤل بالنمو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وما سيحدد المستفيد الأكبر سواء الدخل الثابت أو أسعار الأسهم، هو مفاضلة الحكومة بين اتباع إجراءات الانفاق الشعبوية أو التركيز على خفض العجز في البلاد.