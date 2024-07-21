البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني لدى السودان

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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السودان، حسن شاه حسيني.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي، إن السفير الإيراني قدم اليوم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكد متانة العلاقات بين السودان وإيران، وقال إن تقديم السفير لأوراق اعتماده تعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه، قال السفير الإيراني إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في إطار التوافق المشترك بين البلدين بشأن تبادل السفراء وترقية العلاقات الثنائية.

وأكد السفير الإيراني أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان، مبيناً أن بلاده تدعم السيادة الوطنية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

كان السودان وإيران قد قررا في أكتوبر الماضي 2023 استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

يشار إلى أن السودان قطع العلاقات مع إيران في عام 2016 عقب اقتحام إيرانيين سفارة وقنصلية السعودية في طهران ومشهد.

وجاء الاقتحام ردا على قيام الرياض بإعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر و46 شخصا آخرين في الثاني من يناير من عام 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب.