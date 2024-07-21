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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 12:11 م

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9750 فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب "الإبادة المستمرة والعدوان الشامل" على غزة .

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

ووفق البيان، "اعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين 26 مواطنا على الأقل من الضّفة، وتوزعت عمليات الاعتقال على غالبية محافظات الضفة".


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