مياه دمياط: انقطاع المياه بعدة مناطق نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط في عزبة البرج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، انقطاع المياه عن عدة مناطق (كفر حميدو، والشيخ درغام، والخنينة)؛ نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 12 بوصة بعزبة البرج.

وقالت إنها تأسف عن هذا العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بمعدات الشركة والفنيين والمهندسين؛ للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وتوفر الشركة، سيارات مياه ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن، حيث يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ لاستقبال أي شكاوى واردة أو استفسارات من خلال رقم 125 من أي خط أرضي أو محمول أو من خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٣٠١٩٣٣٣.