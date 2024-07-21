نانسي بيلوسي: بايدن وضع «الدولة أولا» بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أشادت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة وأحد الأصوات البارزة في الحزب الديمقراطي، بالرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره وطنيا بعد قراره المذهل بالانسحاب من سباق 2024.

ونشرت بيلوسي على وسائل التواصل الاجتماعي: "الرئيس جو بايدن أمريكي وطني وضع بلدنا دائما في المقام الأول.

إن إرثه من الرؤية والقيم والقيادة يجعله أحد أكثر الرؤساء أهمية في التاريخ الأمريكي".

وأضافت: "مع الحب والامتنان للرئيس بايدن لإيمانه دائما بوعد أمريكا وإعطاء الناس الفرصة لتحقيق إمكاناتهم. لقد بارك الله أمريكا بعظمة جو بايدن وصلاحه".