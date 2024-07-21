الصين تخصص أموالا لأعمال الإغاثة من الكوارث

خصصت وزارتا المالية وإدارة الطوارئ في الصين، 260 مليون يوان (62ر36 مليون دولار) لدعم الحكومات المحلية في جهود الإغاثة من الكوارث، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد.

وقالت وزارة المالية، إنه من المقرر أن يتم توزيع الأموال على جيانجسو وشاندونج وخنان وتشونجتشينج وسيتشوان وشنشي لتعزيز أعمال الاستجابة للطوارئ، مثل البحث والإنقاذ ونقل وإعادة توطين الأشخاص المتضررين من الكوارث، والوقاية من الأخطار الخفية والكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة.

وكانت الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وتدفقات طينية في أجزاء كثيرة من الصين، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار الناس على الإخلاء.

وخلال ذروة موسم الفيضانات في الصين منذ أواخر يوليو وحتى مطلع أغسطس، تتسبب الأمطار الغزيرة والأعاصير في ارتفاع منسوب المياه، مما يشكل تهديدا كبيرا للمجتمعات المحلية على طول الأنهار وبالقرب من البحيرات وعلى السواحل.

وتشير التوقعات إلى أن جميع أحواض الأنهار السبعة الرئيسية في الصين قد تتعرض للفيضانات خلال الفترة المشار إليها. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أيضا رؤية تحرك الأعاصير باتجاه الشمال إلى مناطق داخلية، مصحوبة بتكرار متزايد للظواهر الجوية الشديدة والمتطرفة.

وكان انهيار جسر على طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين مساء أمس الاول الجمعة أسفر عن مقتل 12 شخصا وفقدان 31 آخرين.

وفي مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، ظل أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة قرية في مدينة ياآن عند حوالي الساعة 0230 من فجر أمس السبت، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية في اليوم ذاته.