الكويت تحذر من تدهور أمني بالمنطقة بعد الهجمات الإسرائيلية على اليمن

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تتابع ببالغ القلق انعكاس الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على أراضي الجمهورية اليمنية، وما سيتمخض عنها من تدهورٍ للوضع الأمني في المنطقة، وتقويضٍ للجهود الدولية الرامية لإنهاء دائرة العنف.

وشددت الوزارة في بيان، على موقف دولة الكويت القاضي بضرورة النأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر العنف والدمار، وعلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياته في إنهاء الصراعات كافة.

وأكَّدت استمرار دولة الكويت في دعم الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وتجنيب شعبها مزيدًا من المعاناة.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الأحد الموافق 21 يوليو 2024



تتابع وزارة الخارجية ببالغ القلق إنعكاس الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على أراضي الجمهورية اليمنية، وما سيتمخض عنها من تدهورٍ للوضع الأمني في المنطقة، وتقويضٍ للجهود الدولية الرامية لإنهاء دائرة العنف.



وإذ تشدد الوزارة… pic.twitter.com/BBwKc3ibs7 — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 21, 2024

وكانت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، قد أكّدت ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت السبت ميناء مدينة الحديدة اليمنية إلى ستة شهداء وثلاثة مفقودين و83 جريحًا.

جاء ذلك بعدما أغارت مقاتلات إسرائيلية أمس السبت، على أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة ما تسبّب باندلاع حريق هائل وسقوط ثلاثة شهداء، غداة تبنّي الجماعة هجومًا بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلًا في تل أبيب.