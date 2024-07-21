عجوز محبوس بكنيسة بألمانيا يقرع أجراسها ليلفت انتباه الشرطة إليه

تفتق ذهن نزيل بدار للمسنين في ألمانيا تم الإبلاغ عن اختفائه، عن حيلة ذكية حتى ينبه الشرطة إلى الكنيسة التي حُبِس فيها بالخطأ.

وكان الرجل البالغ من العمر 90 عامًا حضر فعالية في كنيسة لوثر في مدينة أبولدا بوسط ولاية تورينجن شرقي ألمانيا مساء أمس السبت، ولم يعد إلى دار المسنين في الوقت المتفق عليه، كما أفادت الشرطة.

ورغم البحث الشامل باستخدام ست سيارات دورية، لم تتمكن الشرطة من العثور على الرجل المسن الذي لجأ إلى قرع أجراس الكنيسة للفت انتباه الشرطة إليه.

وعندما دقت أجراس الكنيسة على غير المعتاد عند الساعة الثالثة والربع صباحًا، استغرب قائد نوبة العمل في مركز الشرطة وأرسل على الفور ضباطًا للتحقق من الوضع داخل الكنيسة.

وسمع الضباط صوت رجل من خلف باب الكنيسة، وقاموا باستدعاء القس المسؤول لفتح باب الكنيسة. وبعد ذلك،استطاع الضباط إعادة الرجل سالمًا إلى مكان إقامته. وأوضح الرجل أنه تم حبسه بالخطأ في الكنيسة، وأنه تمكن بعد بحث طويل من العثور على جهاز التحكم بأجراس الكنيسة وقام بتشغيله.