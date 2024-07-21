قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم وغدا ذروة الموجة شديدة الحرارة، ذاكرًا أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة الكبرى تسجل 39 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن العظمى على السواحل الشمالية تصل إلى 35 درجة، بينما تصل على المحافظات الجنوبية إلى 45 درجة.

وأوضح أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، قائلًا إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأرجع تأثر البلاد بالموجة شديدة الحرارة إلى سيطرة امتداد منخفض الهند الموسمي على أنحاء الجمهورية بالكامل، وارتفاع نسب الرطوبة على كل المحافظات، إضافة إلى التأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع الشمس.

وذكر أن هدوء سرعات الرياح على مدار اليوم وغدًا من أهم العوامل التي تزيد من الشعور بارتفاع الحرارة، قائلا إن العظمى المحسوسة على القاهرة تتجاوز 40 درجة.