هيئة نظافة وتجميل القاهرة: نقلنا أشجارا من مكان لآخر أثناء توسعة الطرق

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه يمنع قطع الأشجار أو التعامل الجائر معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن القاهرة مليئة بالمسطحات الخضراء، مع توفر حجم كبير للأشجار، تتم المحافظة عليه.

وأوضح أنه مع تنفيذ مشروعات أو أعمال توسعة طرق، كان يتم نقل أشجار مع مكان لآخر، لافتًا إلى أن الهيئة مُزودة بالمعدات اللازمة لنقل الأشجار.

وأفاد بأن هذا الأمر تم تنفيذه مع معظم الأشجار التي تم نقلها مع تنفيذ معظم المحاور الجديدة، موضحا أن هناك خطة شاملة لتنفيذ ذلك.

وطمأن المواطنين بأن الهيئة لا يمكنها قطع الأشجار، داعيًّا للإبلاغ على الخط الساخن للهيئة برقم 15264 لتقديم أي شكاوى سواء بالنسبة للنظافة أو التجميل أو الإنارة.

وأبدى استعدادا كاملا لتنفيذ كل ما يطلبه المواطنون، متابعا: «بقول للمواطنين جرّبونا.. الرقم معاكم وجرّبونا في أي مشكلة».

والثلاثاء الماضي، أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بمنع قطع الأشجار بكافة أحياء العاصمة، أو التقليم الجائر لها نهائيا والرجوع لرأى اللجنة التي قام بتشكيلها في حالة الحاجة لنقل أشجار ويكون ذلك تحت إشراف وزارة البيئة.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة بإقامة مشتل بكل حي، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها.