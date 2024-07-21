بوتين في رسالة إلى أورتيغا: العلاقات بين روسيا ونيكاراغوا تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة لرئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أكد فيها أن العلاقات بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الاستراتيجية.



وجاء في رسالة الزعيم الروسي، التي تلاها رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين خلال زيارته العاصمة ماناغوا: "إن العلاقات بين روسيا ونيكاراغوا، القائمة على تقاليد الصداقة الطيبة والاحترام المتبادل، تتطور بشكل ديناميكي بروح الشراكة الاستراتيجية، ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة كبيرة في مختلف المجالات، كما أن تنسيق جهود دولتينا في الشؤون الدولية يحقق نتائج جيدة".



ويوم أمس السبت وصل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في زيارة عمل إلى العاصمة النيكاراغوية ماناغوا.

والتقى فولودين بالرئيس دانييل أورتيغا ونقل له تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلمه رسالة منه.

جدير بالذكر أن نيكاراغوا وقعت مع روسيا في أبريل الماضي على إعلان بشأن مكافحة تدابير العقوبات غير القانونية.

وينص الإعلان على أن تطبيق العقوبات ضد أي دولة "غير قانوني، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتترتب عنه مسؤولية دولية".

وشدد الطرفان على ضرورة وضع خارطة طريق لتقليل اعتماد التجارة الدولية على "العملات التي تستخدم عادة لتنفيذ تدابير قسرية أحادية أو للحفاظ على هيمنة عملة دولة معينة في الاقتصاد العالمي".

وأكد الطرفان الدعم المتبادل في كافة المجالات فضلا عن الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين نيكاراغوا وروسيا.