وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وتقرر أن تكون الزيارة الاستثنائية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، ولن تُحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. كما يأتي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم في مختلف المناسبات.