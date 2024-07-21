ترامب: لم أتلق أي تحذيرات من مشكلة محتملة قبل محاولة الاغتيال

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة إنه لم يتلق أي تحذير مسبق من أي جهة بشأن مشكلة محتملة قبل التجمع الانتخابي الذي عقد في بنسلفانيا الأسبوع الماضي وشهد محاولة لاغتياله أسفرت عن إصابته في أذنه اليمنى.

وأضاف ترامب لمحطة فوكس نيوز في مقابلة أمس السبت "لم يذكر أحد الأمر. لم يقل أحد أن هناك مشكلة. كان بوسعي أن أنتظر 15 (دقيقة). كان بوسعهم أن يقولوا فلننتظر 15 دقيقة أو 20 دقيقة أو خمس دقائق.. أي شيء. لم يقل أحد شيئا".

وتابع قائلا "أعتقد أن ذلك كان خطأ... كيف تمكن أحدهم من الصعود على ذلك السطح؟ ولماذا لم يتم الإبلاغ عنه؟"، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس أن كبار المسؤولين في جهاز الخدمة السرية الأمريكي رفضوا مرار طلبات من فريق حراسة ترامب للحصول على المزيد من الأفراد والمعدات في فعاليات قبل محاولة الاغتيال التي وقعت في 13 يوليو تموز.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجهاز، المسؤول عن حماية ترامب، رفض الطلبات وقال أحيانا إنه لا يملك الموارد.

ونفى المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي في وقت سابق الاتهامات بأن الجهاز رفض طلبات فريق حماية ترامب للحصول على المزيد من الموارد الأمنية.

وفي بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز اليوم الأحد، قال جوجليلمي "في بعض الحالات عند عدم توفير وحدات أو موارد متخصصة معينة من جهاز الخدمة السرية، يجرى الجهاز تعديلات لضمان أمن الشخصية المقصودة بالحماية".

ومن المقرر أن تدلي مديرة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل بإفادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في 22 يوليو في جلسة استماع بشأن إطلاق النار.