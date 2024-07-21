أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أن حوالي 5ر8 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز تأثرت بالخلل في التحديث البرمجي الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة في منشور عبر مدونتها أن هذا يمثل أقل من 1% من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت الآثار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة مدى اعتماد الشركات العديدة التي تدير خدمات حيوية على موفر البرمجيات كراود سترايك.

وأحدث الخلل في تكنولوجيا المعلومات اضطرابات كبيرة عالمياً يوم الجمعة، حيث شل الحركة الجوية في العديد من الأماكن تقريباً.

كما تأثرت المتاجر الكبيرة والبنوك والمستشفيات ومحطات التلفزيون ومؤسسات أخرى.

وأفادت كراود سترايك بأن الخلل في التحديث البرمجي على أجهزة تعمل بنظام ويندوز هو ما سبب المشكلة، معلنة أنه تم حل المشكلة بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، لكن بعض الآثار استمرت إلى ما بعد ذلك الوقت.

ووفقا لجمعية المطارات الألمانية (إيه دي في)، فقد عادت حركة الطيران في ألمانيا إلى الوضع الطبيعي في الوقت الراهن.

وأوضح المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات بعد ظهر يوم السبت أن الوضع يتحسن في العديد من المجالات، لكن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات بسبب تداعيات الخلل.