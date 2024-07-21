 انتشال 8 جثث في أعقاب فيضانات ضربت جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
الأحد 21 يوليه 2024 3:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انتشال 8 جثث في أعقاب فيضانات ضربت جنوب غربي الصين

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 3:31 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 3:31 ص

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال ثماني جثث، وإنقاذ 4 آخرين حتى الساعة 8 من مساء السبت بالتوقيت المحلي، وذلك بعد أن فقد أكثر من 30 شخصا جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة ضربت مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الكارثة وقعت في حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت، حيث ألحقت الضرر بأكثر من 40 منزلا وأثرت على 1254 شخصا في قرية شينهوا بمحافظة هانيوان في مدينة ياآن بمقاطعة سيتشوان، وفقا للسلطات المحلية.

وجرى إرسال 443 من عمال الإنقاذ إلى موقع الكارثة على الفور، وتمت استعادة خدمات الطرق والاتصالات بصورة جزئية فيما تم إيواء السكان المتضررين، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك