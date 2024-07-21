انتشال 8 جثث في أعقاب فيضانات ضربت جنوب غربي الصين

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال ثماني جثث، وإنقاذ 4 آخرين حتى الساعة 8 من مساء السبت بالتوقيت المحلي، وذلك بعد أن فقد أكثر من 30 شخصا جراء فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة ضربت مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الكارثة وقعت في حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت، حيث ألحقت الضرر بأكثر من 40 منزلا وأثرت على 1254 شخصا في قرية شينهوا بمحافظة هانيوان في مدينة ياآن بمقاطعة سيتشوان، وفقا للسلطات المحلية.

وجرى إرسال 443 من عمال الإنقاذ إلى موقع الكارثة على الفور، وتمت استعادة خدمات الطرق والاتصالات بصورة جزئية فيما تم إيواء السكان المتضررين، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية.