رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقرير حول مكانة الجامعة في تقارير الأداء العلمي لمصر

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول دور جامعة القاهرة في مجالات النشر الدولي العالمي ومراكز الجامعة في التصنفيات العالمية المختلفة، مستخلصا من التقرير الذي تم إعداده في المجلس الأعلى للجامعات بإشراف الدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس حول "الأداء العلمي لجمهورية مصر العربية من 2013 حتى 2022".

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة تصدرت وبفارق كبير جدا عن أقرب الجامعات المصرية في قائمة أعلى 10 مؤسسات بحثية من حيث الإنتاجية العلمية وعدد الأبحاث والاستشهادات الدولية حيث نشرت 44 ألف و119 بحث بإجمالي استشهادات بلغت 745 ألف و900 استشهاد على مستوى العالم بفارق 18 ألف و452 بحث عن أقرب جامعة مصرية وأكثر من 300 ألف استشهاداً مما يدل على الأداء البحثي والتأثير العلمي المتميز للجامعة.

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لأعلى 10 مؤسسات بحثية في مصر من حيث التعاون الدولي تمثل مصر بوجه عام ما يقرب من 50 ‎%‎ من إجمالي إنتاجها، يعقبها أبحاث التعاون المحلى بنسبة %30 ثم التعاون المؤسسي بنسبة %15 وأخيراً التأليف الفردي بنسبة %5، مشيرا الي أن جامعة القاهرة أنتجت أكبر عدد من أبحاث التعاون الدولي بنحو 18954 بحث وبفارق كبير عن الجامعات التسع الاخري ضمن اكثر 10 مؤسسات من بينها %43 من إجمالي انتاجها للتعاون الدولي %37 من التعاون المحلي من إجمالي إنتاج جامعة القاهرة وهي أعلى نسبة تحققت في هذا النوع من التعاون مقارنة بالجامعات الأخرى.

وأكد التقرير أنه وفقا لأعلي خمس جامعات مصرية في التصنيفات الدولية تتصدر جامعة القاهرة أقدم جامعة مصرية الجامعات المصرية الأخري في تصنيفات Ranking QS& Ranking Shanghai على مدار سنوات التغطية من 2013 حتي 2022 وقد حققت الجامعة مركز متميزا ضمن أفضل 500 جامعة الأولى في كل سنوات تصنيف Shanghai كما حققت نفس المكانة المتميزة في تصنيف QS في عام 2024 وشهدت الجامعة تطوراً ملحوظاً في تقدم الجامعات في كلا التصنيفين مما يعد مؤشرًا على التطور العلمي والإداري للجامعة.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لتصنيفات الجامعات المصرية حسب القطاعات الموضوعية في التصنيفات QS Ranking & Shanghai Ranking الدولية تميزت الجامعات المصرية في كثير من القطاعات الموضوعية في تصنيف Ranking QS وتصدرت جامعة القاهرة الصدارة بين الجامعات المصرية في كافة الموضوعات فقد تصدرت موضوعات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والادارة، والفنون والانسانيات، وعلوم الحياة والطب.

وأوضح التقرير الي إنه التصنيفات وضعت تقسيمات لمكانة الجامعات وهي جامعات ذات تصنيف مرتفع وهي صاحبة تصنيف 12 تخصص وأكثر واخري متوسطة لأقل من منذلك وثالثة منخفضة مصنفة في 3 تخصصات لأقل، وجاءت جامعة القاهرة ضمن الجامعات التصنيف المرتفع وفي صدارة الجامعات والمؤسسات المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت، أن تقرير المجلس الأعلى للجامعات وتقدم جامعة القاهرة من حيث الأداء البحثي والتصنيفات عالمياً يؤكد علي النجاح الكبير الذي حققته الجامعة علي كافة الاصعدة سواء من حيث جودة الابحاث العلمية التطبيقية والذي انعكس علي عدد الاستشهادات العالمية، مشيرا الي أن جامعة القاهرة وضعت استراتيجية واضحة منذ عام 2017 حتي 2024 مما ساهم في نجاح الجامعة في تحقيق اهدافها الشاملة.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن ما يحدث الآن من سلسلة النجاحات على كافة الأصعدة هو حصاد لما زرعته الجامعة طوال 7 سنوات من العمل والجهد الجماعي واستيعاب إدارة الجامعة للمشكلات والتحديات والعمل على إيجاد حلول جذرية وليس وقتياً، واستغلال كافة الامكانيات المتاحة وابرزها العناصر البشرية حيث تزخر جامعة القاهرة بعدد كبير من العلماء الكبار وجيل جديد من شباب الباحثين تم تأهيلهم لمواكبة التطورات العالمية.



