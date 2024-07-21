سعادة بين أهالي المنوفية بعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

أعرب أهالي محافظة المنوفية، اليوم الأحد، عن سعادتهم بوقف تخفيف الأحمال، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوقف خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية ابتداءً من اليوم.

وأشاد محمد ماهر، مقيم بدائرة مركز الباجور، خلال حديثه لـ "الشروق"، بقرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال وعدم قطع التيار الكهربائي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد.

فيما أكد محمد ناصف أهمية هذا القرار قائلاً: "نشكر القيادة السياسية على هذا القرار وسوف نعمل جاهدين على تقليل الاستهلاك خلال الفترة القادمة حتى نعبر هذه الأزمة بسلام".

وأضاف: "نتمنى ألا ينقطع التيار الكهربائي مرة أخرى خلال فصل الصيف، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة".

فيما أكد المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بشركة كهرباء جنوب الدلتا، أنه تم وقف خطة تخفيف الأحمال من اليوم بالمحافظة وعلى مستوى الجمهورية بالكامل، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف.

وأوضح رئيس قطاعات الشبكات والتحكم بشركة كهرباء جنوب الدلتا، في تصريح خاص لـ "الشروق"، أن أي انقطاع قد يحدث من اليوم قد يكون نتيجة عطل فني طارئ، وهذا وارد على مستوى الجمهورية بالكامل، ولكن احتمال حدوثه ضعيف جداً.

وأكد أن الشركة تستجيب على الفور لحل هذه الأعطال وإصلاحها في أسرع وقت في حالة حدوثها، وذلك من خلال الاستجابة الفورية للبلاغات المقدمة من المواطنين عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء 121.

وقال إن الشركة على أتم الاستعداد لحل مثل هذه الأعطال وحلها بشكل جذري، مضيفاً أنه يتم العمل على قدم وساق لتفادي مثل هذه الأعطال.