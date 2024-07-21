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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسيطيني، اليوم الأحد، إصابة متضامنين أمريكيين اثنين وفلسطيني في اعتداء لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء «وفا»، بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مواطنين ومتضامنين أجانب خلال تواجدهم في أراضي القرية بغرض حراثتها وتنظيفها من الأعشاب.

وأضافت المصادر، أن أحد المواطنين ومتضامن أجنبي أصيبا بعد اعتداء المستعمرين عليهما بالعصي والحجارة.

وصعد المستعمرون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.