راحة سلبية للاعبي المصري قبل مواجهة الأهلي بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة علي ماهر، منح لاعبي فريقه راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء القادم، على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه فريق المصري نظيره الأهلي على ستاد برج العرب، مساء يوم الجمعة القادمة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على إعطاء اللاعبين راحة 24 ساعة، لالتقاط الأنفاس ومحاولة لإستعادة الاستشفاء التام وإزالة آي آثار للمجهود البدني والفني، الذى بذله اللاعبين بمعسكر بورسعيد والقاهرة، قبل ملاقاة المقاولون العرب.

وكان فريق المصري قد خاض اليوم الأحد، مباراته بالأسبوع الـ 31 من الدوري الممتاز، أمام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.