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مدافع كرواتيا يعتزل اللعب دوليا

محمد عاطف
نشر في: الأحد 21 يوليه 2024 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2024 - 7:05 م

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الأحد، اعتزال المدافع دوماجوي فيدا اللعب دوليًا مع منتخب كرواتيا.

وقال فيدا في بيان نشره الاتحاد الكرواتي عبر موقعه الرسمي: «شرف كبير أن أرتدي أجمل قميص في العالم مرة واحدة في مشواري، لكن عندما ترتديه في 105 مباريات، وتشارك في 7 بطولات كبرى فإنك ستكون ممتنا جدا لهذا الشرف».

فيما علق ماريجان كوستيتش رئيس الاتحاد الكرواتي، قائلاً: «لا يسعنا إلا أن نقول شيئًا واحدًا لفيدا.. شكرًا لك على الدور الحيوي الذي لعبته مع الجيل الذهبي لكرواتيا».

يُذكر أن فيدا شارك في 105 مباراة دولية مع المنتخب الكرواتي، وكان ظهوره الأول في عام 2010.


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