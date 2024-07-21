رد الطيار محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى «ماذا فعلت مصر حتى تتجنب التأثر بالعطل التقني الذي أصاب أنظمة مايكروسوفت ويندوز؟ ولماذا مصر من بين العالم؟».

وأشاد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، بـ «مجهود 10 سنوات من العمل وتصور ورؤية وضعتها القيادة السياسية».

وأوضح أن مصر لديها جميع الأنظمة التكنولوجية سواء «الأوتوماتيكي» أو «نصف الأوتوماتيكي» أو «اليدوي»، مضيفا أن جميع العاملين في المؤسسات ذات الصلة بالتكنولوجيا مدربون على استخدام هذه الأنظمة بكفاءة.

وكشف «القط» عن إجرائه اتصالًا بـ «غرفة إدارة الأزمات» أثناء العطل التقني للاستفسار عن الموقف بشأن حركة الطيار، مشيرًا إلى أنهم طمأنوه بأن هناك العديد من الأنظمة البديلة المتاحة، وأن الانتقال إلى النظام اليدوي؛ لا يستغرق سوى دقائق معدودة.

وأوضح أن خطط الطوارئ والأفراد المدربين في مصر كانوا على أتم الاستعداد للتحول إلى أنظمة بديلة في حال أصاب هذا العطل بشكل مباشر قطاعات الطيران والاتصالات، متابعا: «ناس كثيرة كانت تنتقدنا بسبب النظام اليدوي لكن الحقيقة هو اللي نفعنا، لأننا لم نتحول إلى التكنولوجيا إلا من وقت قصير، والنظام اليدوي لا زال راسخا عند الناس رغم التحول التكنولوجي».

وأكد أن تعامل الدولة مع الأزمة كان مطمئنًا للمواطن مضيفا أنه «لم يحدث أي نوع من البلبلة ولم تخرج شائعة واحدة، بل وصلنا إلى إن الحقودين قالوا ليه محصلش في مصر؟».