مسئولة في بوينج: الشركة تمر بـ تغيير جذري

قالت رئيسة قسم عمليات الطائرات التجارية في شركة بوينج، ستيفاني بوب، إن الشركة بصدد إجراء "تغيير جذري"، مبنيا على ملاحظات العملاء، وجهات تنظيمية، وشريحة كبيرة من الموظفين، مما سيسمح للشركة بزيادة إنتاجها من جديد لطائرة الركاب من طراز 737 المهمة في النصف الثاني من العام بعد تباطؤ في الإنتاج لإصلاح عيوب في تصنيعها.

وأضافت بوب، في أول ظهور علني لها منذ توليها المنصب الذي جاء ضمن تغيير إداري في وقت سابق من هذا العام، أن الشركة تشهد تحسنا في تدفق الإنتاج لطائرتها من طراز 737 مما سيساعد على زيادة "ملموسة" في معدلات إنتاج طائرة الركاب الأكثر أهمية لدى الشركة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحاول شركة صناعة الطائرات انتشال نفسها من أزمة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير على متن طائرة طراز 737. وقالت بوب إنها كرست شهورها الأولى في المنصب "للقيام بكثير من الانصات" وأن الخطة التي وضعتها شركة بوينج لتغيير مسارها تتضمن تطوير خطة لضمان السلامة والجودة، وتحقيق الاستقرار في المصانع، والعمل وفق ثقافة الشركة.

وفي الثامن من الشهر الجاري ،قالت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينج 737 مسجلة في الولايات المتحدة ستحتاج إلى فحص مولدات الأوكسجين فيها، بعد عدة تقارير عن تحرك بعض وحدات هذه المولدات من أماكنها، وهو ما يمكن أن يمنعها من ضخ الأوكسجين المطلوب في حالة الطوارئ.