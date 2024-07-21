الصحة اليمنية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الحديدة إلى 3 شهداء و87 جريحا

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أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة إلى 90 شهيدًا وجريحًا.

وأشار الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى استشهاد ثلاثة مدنيين، جراء استهداف العدو الإسرائيلي للمنشآت المدنية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 87، معظمهم إصابات شديدة.

وأفادت الوزارة مساء السبت، بإصابة 80 جريحاً معظمهم بحروق شديدة؛ نتيجة استهداف خزانات النفط بميناء الحديدة ومحطة الكهرباء بالمحافظة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، غارة جوية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة اليمنية، مستخدماً طائرات مقاتلة من طراز F15.

وقال متحدث الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن الغارة ضربت أهدافاً في ميناء الحديدة، الذي يعتبر مركزاً لـ«دخول أسلحة فتاكة من إيران لليمن».

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، يبين تحضيرات طائرات F-15 قبل تنفيذ العمليات العسكرية في اليمن.

وأوضح أدرعي، أن الطيارين الإسرائيليين نفذوا عملياتهم تجاه أهداف في منطقة ميناء الحديدة التي تبعد أكثر من 1700 كيلومتر عن تل أبيب.