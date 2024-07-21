فاينانشيال تايمز: حملة ترامب الانتخابية تتفوق على مؤيدي بايدن في جمع التبرعات

أشارت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إلى أن حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، تفوقت على مؤيدي منافسه الرئيس جو بايدن في جمع التبرعات.

وبحسب الصحيفة، فإن دونالد ترامب جمع أموالا أكثر من جو بايدن في الربع الثاني، ما يسلط الضوء على كيف يشهد الرئيس السابق زيادة في التبرعات في وقت يشعر فيه المساهمون الديمقراطيون بتوتر متزايد بشأن آفاق مرشحهم.

وتقول الصحيفة وفقا لبيانات الحملة الفيدرالية، أن إدانة الرئيس السابق في 30 مايو كانت نقطة تحول رئيسية في السباق على أموال الحملة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبلغت قيمة مجموعات التبرعات المتحالفة مع المرشح الجمهوري 431.2 مليون دولار بين أبريل ويونيو وهي بنحو 99 مليون أكثر من المجموعات المؤيدة لبايدن، البالغة 332.4 مليون دولار.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن ترامب كان متخلفا كثيرا عن بايدن في التبرعات التي تم جمعها حتى أدانته هيئة محلفين في نيويورك، بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال سرية لنجمة إباحية، وقد جعل هذا الحكم ترامب أول رئيس يصبح مجرما، ووحد الحزب الجمهوري.

وكان التأثير دراماتيكيا وضاعفت مجموعات جمع التبرعات المتحالفة مع ترامب حجم المساهمات.

ومن المتوقع أن يكون جمع التبرعات لبايدن قد واجه ضربة بعد أن أثارت المناظرة الرئاسية في 27 يونيو مخاوف واسعة النطاق بشأن عمر الرئيس وقدرته العقلية على ترأس ولاية ثانية.

ودعا كبار المانحين الديمقراطيين مثل ستيوارت باينوم ومارك بينكوس وريد هاستينغز ومايك موريتز بايدن إلى التنحي. وسيصبح مدى هذا الانخفاض واضحا في تقارير جمع التبرعات الشهر المقبل.

وستنفق المجموعات المؤيدة لترامب أيضا ملايين الدولارات أسبوعيا على الإعلانات أكثر من المجموعات المؤيدة لبايدن من الآن وحتى أغسطس، وفقا لـ AdImpact.