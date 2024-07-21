ويز إير تعتزم خفض الأسعار في الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط

تعتزم شركة "ويز إير"، واحدة من أكبر شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا، خفض الأسعار الحالية للرحلات بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط إلى الربع بمجرد أن تتسلم طائرات جديدة، حسبما أعلنت الشركة.

وذكرت وكالة أنباء (بي إيه ميديا) أن ماريون جيفروا، المديرة التنفيذية لفرع ويز إير في المملكة المتحدة، توقعت أن تحدث طائرات إيرباص (إيه 321 إك إل أر) ثورة في السفر الجوي من حيث التكلفة.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن شركة إيرباص فإن هذه الطائرات تتميز بسعة وقود محسنة، مما يمنحها مدى أقصى يصل إلى 11 ساعة من الطيران ويقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق.

وتتوقع ويز إير استلام 47 طائرة من هذا الطراز ابتداء من فبراير من العام المقبل.

وأشارت جيفروا إلى أنها تأمل أن تمكن هذه الطائرات ويز إير من إطلاق مسارات جديدة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط التي تخدمها الشركة بالفعل من أوروبا، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

ومن بين الشركات الناقلة التي تشغل بالفعل رحلات بين المملكة المتحدة ومطارات الشرق الأوسط التي قد تستهدفها ويز إير، الخطوط الجوية الإماراتية وطيران الاتحاد.