الكهرباء تعتذر لمواطنين انقطع التيار لديهم ساعات طويلة: الأمر راجع لأعطال

اعتذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للمواطنين الذين انقطع لديهم التيار لساعات طويلة اليوم، مع بدء تنفيذ وقف تخفيف الأحمال، لكنها أكَّدت أن الأمر راجع لأعطال.

قال أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إنَّ انقطاع التيار في عدد من المناطق اليوم مع بدء وقف تخفيف الأحمال، راجع إلى حدوث أعطال.

وأضاف أن هناك مهمات كبيرة لا تتحمل زيادة الأحمال من جراء ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤدي إلى حدوث أعطال.

وأشار إلى أن حدوث أعطال في أي من المحولات أمر طبيعي، حيث يتم فصل التيار في هذه المناطق، غير أنه شدد على أن هذا الأمر ليس تخفيف أحمال.

وعبر عن أسفه لانقطاع التيار لساعات طويلة في بعض المناطق، مقدما اعتذارا للمواطنين على هذا الأمر.

وشدد على أن هناك متابعة مستمرة لكل الأعطال للتعامل معها على وجه السرعة والانتهاء من إصلاحها، وبحيث لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

وأشار إلى أن استمرار الانقطاع لساعات طويلة يكون راجعا إلى طبيعة العطل نفسه.



