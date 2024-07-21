فحص 963 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة، على مدى يومين، في عزبة كوستا 2 الشهيد نصر، التابعة للوحدة المحلية في كفر شحاتة بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم السبت، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وتم الكشف المبكر عن الضغط والسكر من خلال مبادرة "افحص واطمن" على 169 مواطنًا.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 963 مواطنًا، بالإضافة إلى تحويل 8 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 372 تحليلا معمليا، و27 أشعة عادية، و15 موجات صوتية، كما تم تنفيذ 10 ندوات تثقيفية، حضرها 161 مواطنًا.

وشددت على استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بالمناطق كافة.