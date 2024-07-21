الحوثي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على الحديدة إلى 3 أشخاص

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أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على محافظة الحديدة (غرب) إلى 3 قتلى و87 جريحا.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة والسكان في حكومة الجماعة قولها إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة ارتفعت إلى 3 قتلى و 87 مصابا".

فيما قال مدير مستشفى الثورة (عام) في محافظة الحديدة إنه "جرى توزيع المصابين جراء القصف الصهيوني على مستشفيات المدينة وهم يتلقون الرعاية الطبية"، وفق القناة ذاتها.

والسبت، شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية استهدفت ميناء الحديدة وخزانات الوقود فيه، ومحطة الكهرباء، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 80 آخرين بحروق مختلفة، وفق وزارة الصحة الحوثية.

وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات، فيما اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ردا مباشرا" على هجوم بطائرة بدون طيار شنته جماعة الحوثي على مدينة تل أبيب فجر الجمعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين.