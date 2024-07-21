الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في شمال البلاد

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار شمالي البلاد عند الحدود اللبنانية. وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية قصفت خلال الليل، منشأتين لتخزين الأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان، تحتويان على صواريخ وأسلحة إضافية.