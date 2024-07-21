الكويت: نتابع ببالغ القلق انعكاس الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على اليمن ‏

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تتابع ببالغ القلق إنعكاس الهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة على أراضي الجمهورية اليمنية، وما سيتمخض عنها من تدهورٍ للوضع الأمني في المنطقة، وتقويضٍ للجهود الدولية الرامية لإنهاء دائرة العنف".

وأضافت الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الأحد "وإذ تشدد الوزارة على موقف دولة الكويت القاضي بضرورة النأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر العنف والدمار، وعلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياته في إنهاء الصراعات كافة، لتؤكد على استمرار دولة الكويت في دعم الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وتجنيب شعبها مزيداً من المعاناة".