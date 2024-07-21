الكونغو تؤيد مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

صرح وزير خارجية جمهورية الكونغو جان كلود غاكوسو بأن بلاده تؤيد مقترح جامعة الدول العربية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.



وقال غاكوسو في معرض تعليقه على مقترح جامعة الدول العربية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا: "هذه فكرة طرحتها جامعة الدول العربية، ونحن نفكر بنفس الطريقة".

وأضاف: "نعتقد أنه حتى بعد الانتخابات، من سيفوز لن يتمكن من حكم البلاد بمفرده، وسيضطر إلى اللجوء إلى دعوة الطرف الآخر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ستستخدم اتصالاتها وعلاقاتها مع القوى الليبية المختلفة لتشجيع مشاركتها في المبادرة الكونغولية حول التسوية الليبية.

وكان الاتحاد الافريقي بمبادرة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو قد أصدر بيانا " نداء برازافيل من أجل تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا" دعا فيه إلى تسريع مسار السلم والمصالحة في ليبيا، بعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت، وأكد على ضرورة انسحاب جميع المسلحين الأجانب والقوات الغريبة والمرتزقة من ليبيا، بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الإفريقي والقرارات الدولية.